- "Sono a conoscenza di come avvenne la nomina del procuratore di Napoli". Lo ha detto l'ex magistrato, Luca Palamara, nel corso dell'audizione presso la commissione parlamentare Antimafia. "C'era una forte contesa tra Cafiero de Raho e Mellilo. Quest'ultimo era molto osteggiato per una sua spiccata connotazione politica legata al suo servizio come capo di gabinetto del ministro Orlando", ha spiegato. (Rin)