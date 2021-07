Molise: Toma su approvazione consuntivo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura di seduta del Consiglio regionale di oggi il presidente della regione Molise, Donato Toma, ha svolto un'informativa all'Aula circa l'approvazione, avvenuta nella giornata di ieri, da parte della Giunta regionale, del Bilancio consuntivo 2020. Provvedimento che è seguito al varo nel mese di giugno dell'accertamento ordinario dei residui 2020. L'assunzione di questi provvedimenti, e il relativo passaggio in Consiglio, consentiranno l'inizio dell'iter di parificazione. Il presidente Toma ha poi ricordato come dopo una serie di interlocuzioni con il Mef il rendiconto al 31 dicembre 2020 sia quantificato in - 492 milioni di euro, con un miglioramento rispetto all'anno precedente di 22 milioni di euro. Attraverso gli accertamenti dei residui del 2020, invece, sono stati cancellati 16 milioni di residui attivi (crediti insussistenti) e 20 milioni di euro di residui passivi (debiti), con un risultato positivo di 4 milioni di euro. Il presidente, infine, ha dato notizia di un suo confronto con il Commissario per il rientro dal deficit sanitario dal quale ha appreso della volontà di questi di autorizzare la cancellazione dal bilancio dell'Asrem dei 39 milioni di euro di debito con l'Inps per i contributi sospesi dei dipendenti dell'Azienda sanitaria regionale sospesi a seguito del sisma del 2002. (Gru)