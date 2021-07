Napoli: Lega, bene convergenza, Maresca candidato autorevole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta del centrodestra non poteva ricadere su figura più adatta, nel solco del civismo e nello spirito di riscatto che la città invoca dopo decenni di malgoverno delle sinistre e che Matteo Salvini ha saputo comprendere per primo già dallo scorso mese di ottobre". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. "Agli esperimenti di laboratorio abbiamo sempre preferito la realtà delle azioni. Quelle che ci contraddistinguono ovunque siamo al governo e quelle che hanno sempre contraddistinto Catello Maresca. Per lui e per noi parlano i fatti, la storia, la cronaca quotidiana. Faremo insieme questo percorso per il bene esclusivo di Napoli e dei suoi cittadini". Lo ha detto Nappi. (Ren)