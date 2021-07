Infrastrutture: concluso corso Fondazione ingegneri Milano su Bim e Gis per servizi a rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle spalle di questo evento ci sono circa due anni di duro lavoro preparatorio. Anche nella gestione dei servizi urbani la digitalizzazione sta avviandosi, in modo rapido e concreto, verso soluzioni estremamente innovative. Il sottosuolo di una grande città è un luogo nevralgico per la fornitura di servizi a rete e comporta una significativa complessità nelle varie fasi di pianificazione, manutenzione e gestione. Ecco perché abbiamo deciso di dare una risposta concreta al fabbisogno di formazione e di nuove competenze da parte di chi, a partire dagli enti locali e dalle loro utilities, deve interpretare la svolta digitale, immaginando e progettando le smart cities del futuro, ripensando gli spazi e soprattutto le funzioni urbane in ottica di una maggiore efficienza e sostenibilità. Ma, in definitiva, di una migliore qualità della vita dei cittadini". Lo ha detto Silvio Bosetti, presidente della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri di Milano, in occasione della tavola rotonda che ha chiuso il corso online, organizzato dalla stessa Fondazione e dall’Ordine degli ingegneri di Milano, su tecnologie come Bim (Building Information Modeling) e Gis (Sistemi informativi geografici) applicate a opere di urbanizzazione e gestione dei sottoservizi a rete (ciclo idrico, tramvie, reti energetiche, telecomunicazioni). Le lezioni erano partite il 18 maggio scorso a beneficio di dirigenti e quadri delle utilities, Rup e quadri direttivi degli enti locali, professionisti e progettisti, imprese di costruzione, fornitori di servizi e di tecnologie. (segue) (Rin)