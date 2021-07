Lavoro: Fismic Confsal su Stellantis, confidiamo nella conferma delle nuove vetture elettriche a Melfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni l'ad Stellantis Carlos Tavares illustrerà la strategia di elettrificazione dell'azienda. Lo ricorda una nota della Fismic Confsal. "Al di là di una generale preoccupazione, che condividiamo, circa l'eccessiva accelerazione delle istituzioni europee in direzione della transizione ecologica, per quanto riguarda il nostro Paese chiediamo che venga confermato l'impegno assunto in sede ministeriale di produrre a Melfi quattro nuove vetture a trazione totalmente elettrica", dichiara il vicesegretario nazionale Confsal, Roberto Di Maulo. "Inoltre, chiediamo che sia scelta definitivamente l'Italia per ospitare il terzo stabilimento europeo di produzione di batterie al litio e che venga scelto il sito di Mirafiori per insediarlo, in tempi brevi". Al ministro Giorgetti e al viceministro Pichetto, nell'ambito degli incontri sul settore automotive, la Fismic Confsal ha inviato una nota tecnica con delle richieste specifiche. "In particolare abbiamo considerato che i 300 milioni di incentivi sul mercato varati dal governo sono un fatto positivo, ma assolutamente insufficienti. Così come la dotazione di risorse prevista dal pnrr per la transizione all'elettrico" spiega Di Maulo. (segue) (Com)