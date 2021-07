Difesa: Guerini, Sicilia terra di grandi risorse ma danneggiata da fenomeni criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha ricordato le molteplici attività antimafia svolte dall’Arma in Sicilia, partendo dalla “recentissima operazione condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo in sinergia con la Direzione investigativa antimafia che ha portato, nella giornata di ieri, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati ritenuti responsabili di una lunga serie di reati, tra i quali associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e corruzione”. Oggi, ha detto Guerini, “al contrasto alle organizzazioni criminali si unisce quello ad un “nemico” altrettanto insidioso e subdolo, il Covid-19, che negli ultimi mesi ha indebolito sensibilmente il tessuto sociale e l’economia legale di questa meravigliosa terra. Anche in questo inedito contesto, l’Arma dei Carabinieri, insieme con le altre Forze di Polizia, ha saputo assicurare una risposta concreta e aderente alle esigenze della popolazione, mantenendo aperte tutte le proprie stazioni e continuando a garantire, senza soluzione di continuità, il suo peculiare servizio di controllo del territorio, ordine pubblico e rassicurazione sociale”. (Res)