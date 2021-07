Sardegna: Coldiretti, anche a Cagliari approda l'iniziativa "Ripartiamo con un fiore" per il rilancio del florovivaismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 giugno scorso in occasione dell'incontro "il vivaismo italiano post Covid 19" Coldiretti ha presentato un piano per il rilancio del settore che partendo dalle risorse del Recovery Plan, ha chiari gli obbiettivi che portino alla creazione e al rafforzamento di un sistema Italia che prevede sia accordi di filiera contro la concorrenza sleale, sia una sburocratizzazione del sistema che permetta di affrontare con maggiore sicurezza, attraverso uno strumento assicurativo le calamità naturali e i problemi fitosanitari. Il settore ora con la fine delle restrizioni dovute al Covid e il riavvio delle cerimonie ed eventi è in crescita (+33 per cento di export nei primi tre mesi del 2021), ma si tratta di una conseguenza di rimbalzo dopo le lunghe chiusure sulla quale ora è necessario fare programmazione e strutturazione. Secondo Coldiretti fondamentale sarà puntare sulla ricerca scientifica per superare e difficoltà dovute alle perdite per agenti patogeni dovuti ai cambiamenti climatici; sarà importante inoltre sostenere le aziende per ciò che riguarda l'innovazione aziendale e i costi della energia puntando a una semplificazione burocratica per ciò che riguarda l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile dal momento che il costo della bolletta in Italia è superiore del 50 per cento rispetto ad esempio a quella sostenuta da Paesi Bassi e Francia. (Rsc)