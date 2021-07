Campania: Ciarambino (M5s), legge contro i vitalizi per togliere privilegi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "Dispone, inoltre, il divieto di cumulo dei vitalizi regionali con quelli di altre cariche elettive o analoghi trattamenti economici a carattere non contributivo. Prevede, infine, la sospensione dell'assegno vitalizio nel caso in cui il beneficiario venga remunerato a seguito di elezione o nomina ad altri incarichi politici". Quindi ha concluso: "Proprio in queste ore in Senato si discuterà se cancellare o confermare i vitalizi per 700 ex parlamentari. Uno schiaffo in piena regola in un momento di grande sofferenza per il Paese che prova a rialzarsi a seguito della crisi pandemica. Quella che ho presentato è una legge di civiltà tanto più necessaria in un momento come questo, con famiglie che fanno fatica a mettere il piatto a tavola e dove i privilegi della politica sono assolutamente intollerabili". (Ren)