Piemonte: Gigafactory a Torino, depositato odg in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il capoluogo piemontese ha, dunque, tutti i requisiti per ospitare la prossima Gigafactory di Stellantis. Sostenere questo progetto – aggiungono i leghisti - è dovere di tutti. In ballo non c’è soltanto il ruolo di leader indiscusso del comparto automotive che il Piemonte merita di nuovo di ricoprire, ma anche la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro”. “Come indicato dal nostro leader Matteo Salvini e dal nostro segretario Riccardo Molinari, che ringraziamo per la loro costante attenzione per il Piemonte – conclude il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni -, quella per la Gigafactory di Stellantis è una sfida strategica che dobbiamo vincere. Fare di Mirafiori uno dei poli europei della mobilità sostenibile significa avviare una nuova rivoluzione industriale per Torino e tutto il Piemonte, vero punto di svolta per lasciarci alle spalle il cataclisma della pandemia. Lavoro e sviluppo: il gruppo Lega Salvini Piemonte è pronto a fare la sua parte per portare a casa il risultato”. (Rpi)