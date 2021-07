Napoli: Rivellini, appello a 66 eccellenze, chi ama la città ci metta la faccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli Capitale fa appello a tutte le eccellenze della città, che sono tante e di assoluto livello, affinché si rendano protagoniste del riscatto di Napoli e dei napoletani: Chi ama Napoli ci metta la faccia! Dobbiamo superare questo dibattito avvilente al quale stiamo assistendo nella campagna elettorale per le elezioni amministrative, caratterizzato dai soliti riti che sanno di stantìo e da vecchi schemi politici usurati e ripetitivi. Servono idee nuove e proposte operative per attuarle in concreto. Due requisiti che sembrano mancare ai candidati a primo cittadino della nostra città. Noi riteniamo che serva l'impegno dei nostri concittadini che hanno dimostrato di valere in Italia e nel mondo, per aiutare la città a ripartire. E' l'ultima occasione che abbiamo per rinascere dopo un anno e mezzo di pandemia. Ma per farlo, bisogna affidarsi alle persone giuste. Noi le abbiamo individuate, insieme a 10 punti programmatici che riteniamo prioritari. Aspettiamo che battano un colpo per dare luce a un nuovo rinascimento napoletano". Queste le parole di Enzo Rivellini, leader di Napoli Capitale, che ha indirizzato una lettera a 66 eccellenze napoletane nel settore dell'impresa, delle professioni, dello sport, dell'associazionismo e del volontariato.(Ren)