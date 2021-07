Musica: Franceschini su lirica, Caruso simbolo di Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caruso "è un simbolo non solo di Napoli ma dell'Italia nel mondo". Lo ha detto oggi il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla presentazione al Teatro San Carlo del programma del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso. "È stato purtroppo non ricordato in modo adeguato - ha continuato Franceschini - e abbiamo voluto questo comitato per celebrarlo adeguatamente per tutto il 2021. Vorremmo che ci fosse a Napoli - ha aggiunto il ministro - un luogo permanente, importante, un museo per ricordare la sua figura. Lavoreremo per realizzare questo progetto con la Regione e il Comune. Mi sembra un gesto significativo che la Repubblica deve al grande tenore napoletano", ha concluso il ministro. (Rin)