Infrastrutture: Giovannini, attivati o proposti poteri derogatori per 101 opere

- Complessivamente, “sono 101 le opere per le quali sono stati attivati o proposti i poteri derogatori previsti dall’articolo 4” del decreto-legge del 18 aprile 2019 n. 32. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti sullo schema di Dpcm sull'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. “L’incidenza territoriale complessiva è così articolata: al Nord, 28 opere, per complessivi 28,7 miliardi di euro; al Centro 29 opere, per 27,1 miliardi; al Sud 44 opere, per complessivi 40 miliardi di euro, per un totale complessivo di circa 96 miliardi di euro”, ha aggiunto.(Rin)