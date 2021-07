Campania: Ronghi e Cioffi (Cnai), incendio a Taverna del Re ricade in responsabilità Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i sindacalisti Cnal: "In relazione all'ambiente l'accoppiata De Luca /Bonavitacola, assessore regionale competente, ha dimostrato il pieno fallimento nell'intero settore. Il ciclo dei rifiuti continua ad essere "monnezza"che va ad arricchire trasportatori ed aziende di altri Paesi, le partecipate regionali inefficaci, inefficienti e senza controllo, il polo ambientale che resta solo sulla carta, mentre la "Terra dei Fuochi" continua a mietere vittime di tumori". Quindi Ronghi e Cioffi hanno concluso: ""Considerata l'incapacità politica nel gestire l'ambiente in Campania abbiamo inviato una nota al presidente Draghi, al ministro dell'Ambiente, Roberto Cingolani,e al ministro della Salute, Roberto Speranza, per sollecitare il loro intervento e chiedere il commissariamento della Campania per la gestione dell'ambiente e della sanità regionale a salvaguardia della salute dei cittadini campani residenti nella Terra dei Fuochi". (Ren)