Campania: Anbi, fiumi in magra estiva, ma Volturno e Sele si confermano su livelli più elevati

- "In Campania, nella giornata di ieri, vi sono rispetto alla scorsa settimana decrementi dei livelli idrometrici in 17 delle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 9 aumenti, un dato non disponibile e due invarianze, con i dati delle foci condizionati da marea decrescente vicina al picco di bassa". Lo ha riferito l'Anbi in una nota: "Il fiume Sele appare in calo da Serre Persano alla foce, mentre il Sarno risulta stabile. Il Garigliano e Volturno sono in lieve calo. Pur essendo iniziata la magra estiva, i dati idrometrici nel confronto con la media dell’ultimo quadriennio vedono Sele, Volturno e Garigliano su livelli superiori alla media del periodo in 5 delle 8 stazioni considerate, con un più forte apprezzamento di Sele e Volturno. Non aggiornati da due settimane i dati del lago di Conza della Campania, mentre calano gli invasi del Cilento". Inoltre è emerso dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania): "Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa a Cassino con 5 centimetri in meno, mentre non è disponibile il dato di Sessa Aurunca. Questo fiume presenta valori idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni a Cassino, (+3 cm sulla media del periodo) e più bassi a Sessa Aurunca (-2 cm)". (segue) (Ren)