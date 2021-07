Lavoro: Fismic Confsal su Stellantis, confidiamo nella conferma delle nuove vetture elettriche a Melfi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti – prosegue – si renderà necessario realizzare nel breve termine di 2-5 anni una riconversione di gran parte dell'apparato di distribuzione di carburante sul territorio nazionale. I costi di questa conversione non possono essere ricadere sui soli gestori, come rivendicato dal sindacato Angac Confsal. Infine, condividiamo quanto affermato dal ministro Cingolani in materia di produzione di energia elettrica, nel nostro Paese al momento all'80 per cento derivante da idrocarburi. Paradossalmente sarebbe inutile, dal punto vista dell'impatto ambientale, acquistare un'auto elettrica a zero emissioni se questa deve essere alimentata a energia elettrica prodotta da idrocarburi. A nostro avviso si rende necessario dall'intera compagine governativa una visione più coraggiosa e strategica per varare un piano di sostituzione delle centrali termoelettriche con la produzione di energia pulita e rinnovabile", conclude. (Com)