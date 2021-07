Sardegna: Coldiretti, anche a Cagliari approda l'iniziativa "Ripartiamo con un fiore" per il rilancio del florovivaismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fiori messaggeri di speranza per la ripartenza dopo un anno e mezzo di confinamento. E' l'augurio dell'iniziativa "Ripartiamo con un fiore" targata Coldiretti - Affi (Associazione Fioricoltori e Fioristi Italiani) e i fioristi di Federfiori che oggi hanno colorato le principali piazze italiane con degli allestimenti floreali. In Sardegna si è scelto una panchina di piazza Yenne a Cagliari, adornata con gerbere, garofani, lisianthus, girasoli e tutta la ricca offerta di colori che il settore florovivaistico è in grado di mettere a disposizione del mercato, grazie a Simona Medda della Wedding Flowers di Quartucciu, in collaborazione con i ragazzi della scuola di arte floreale Blooms Accademy. Sarà l'installazione che per tutta la giornata di oggi, 6 luglio, avrà il compito di comunicare ai passanti un messaggio di speranza, di ripartenza e buon auspicio per il settore florovivaistico. "Ripartiamo con un fiore" è un'installazione temporanea, di sole 24 ore, realizzata a costo zero con fiori invenduti che ripete l'iniziativa tenutasi l'anno scorso. (segue) (Rsc)