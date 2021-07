Bologna: rapine al supermercato, tre indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Imola (Bo) hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nei confronti di un 40enne residente a Imola (BO), un 38enne e un 48enne residenti ad Afragola (Na), indagati per rapina aggravata in concorso. Il provvedimento sulla base delle indagini avviate dai militari il pomeriggio del 18 luglio scorso , quando una dipendente del supermercato Conad, fu avvicinata nel parcheggio di viale Giosuè Carducci da un uomo e minacciata con una pistola puntata alla tempia, di consegnare una cassetta contenente il denaro, pari a 15mila euro che la donna, autorizzata ad eseguire quella commissione, aveva raccolto da due punti vendita. A rapina consumata, la dipendente inseguì coraggiosamente il rapinatore, riuscendo a vederlo allontanarsi a bordo di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze e condotta da un’altra persona che era rimasta dentro ad attendere il ritorno del complice. Le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate sulla pubblica via adiacente al luogo in cui si era verificata la rapina a mano armata, hanno consentito ai militari di ricostruire i fatti e di attribuire la responsabilità ai tre soggetti destinatari dell’ordinanza applicativa di misure cautelari.(Ren)