Campania: Ciarambino (M5s), legge contro i vitalizi per togliere privilegi

- "Dopo una battaglia durata anni che, grazie all'impegno dei Movimento 5 Stelle a livello nazionale e nel consiglio regionale della Campania, ha portato al taglio dei vitalizi per la politica, non possiamo abbassare la guardia su questo tema. Oggi più che mai abbiamo il dovere di portare avanti la nostra lotta contro quella politica che cerca in ogni modo di riprendersi i vitalizi che siamo riusciti a tagliare". Così il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Per questo ho voluto presentare una proposta di legge che avvicina sempre di più i politici ai cittadini, puntando ad azzerare i privilegi di cui beneficia chi ricopre o ha ricoperto cariche elettive. La mia legge stabilisce, infatti, per gli ex consiglieri regionali della Campania, l'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e all'indennità differita, equiparandola a quella di qualunque altro dipendente pubblico, facendo dunque sì che venga percepito non prima del compimento dei 67 anni". (segue) (Ren)