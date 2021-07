Piemonte: sanità, Asl potrà contrattualizzare infermieri fino al 31 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il question time sono state discusse anche le interrogazioni di Carlo Riva Vercellotti (FdI) su Lavori di ricostruzione del ponte di Romagnano Sesia. Quali iniziative intende prendere la Regione per sollecitare il Ministero nel velocizzare i lavori; di Francesca Frediani (M4o) sulla riapertura del Forte di Exilles per la stagione estiva; di Sean Sacco (M5S) sull’aggiornamento del piano per il recupero delle liste d'attesa; di Alberto Avetta (Pd) su Fondi sanità del PNRR e futuro del Maria Adelaide di Torino; di Domenico Rossi (Pd) sulle visite dei parenti negli ospedali; di Silvio Magliano (Moderati) la Regione assicurerà contributi economici a fondo perduto a tutte le attività connesse al comparto del turismo montano?; di Marco Grimaldi (Luv) su graduatoria DUC e scarsa rappresentazione del territorio piemontese; di Sarah Disabato (M5S) su Ospedali di Chivasso e Ciriè: garantire la presenza costante di medici chirurghi. (Rpi)