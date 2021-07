Campania: Ronghi e Cioffi (Cnai), incendio a Taverna del Re ricade in responsabilità Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gravissimo e pericolosissimo incendio scoppiato nella discarica di Taverna del Re a Giugliano, dove da anni sono accatastate tonnellate di "ecoballe", ricade nella responsabilità della Regione Campania che, da decenni, non ha risolto la problematica, e del Comune, scarsamente incisivo". E' quanto hanno affermato in una nota il segretario generale di Cnai, Salvatore Ronghi e il segretario nazionale di categoria, Orlando Cioffi: "L'incendio ha sprigionato una puzza nauseabonda ed ha aggravato ulteriormente l' inquinamento delle terre circostanti, con gravissime ripercussioni sulla salute dei cittadini, abitanti tra Giugliano e Villa Literno, nei Comuni rientranti nelle zone più a rischio della cosiddetta "Terra dei Fuochi" e rispetto ai quali è stato accertato il nesso di causalità tra i roghi di rifiuti tossici e l'incremento di patologie tumorali". Ronghi e Cioffi hanno continuato: "I ritardi accumulati, prima da Caldoro e poi da De Luca, nel liberare l'area di Taverna del Re dalle "ecoballe" e nel bonificare i territori, sono ingiustificabili. Ancora più grave il fallimento dell'attuale Presidente De Luca, il quale, dall'inizio del suo primo mandato, annuncia la risoluzione del problema ma, ad oggi, ciò non è avvenuto ed, anzi, ha annunciato la costruzione di un altro termovalorizzatore proprio a Giugliano.: una scelta politicamente criminale". (segue) (Ren)