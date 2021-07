Campania: Anbi, fiumi in magra estiva, ma Volturno e Sele si confermano su livelli più elevati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi in lieve calo lungo tutto il suo corso con 3 idrometri su 7 che registrano variazioni negative. Si registrano una invarianza a Limatola, a monte della Traversa di Capua - Ponte Annibale ed un aumento di 3 centimetri a Capua - Traversa di Ponte Annibale. Questo fiume ha 2 dei tre i principali valori idrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Amorosi (+4,5) e Capua (+21)". E dunque: "Infine, il fiume Sele è in calo da Serre Persano (-6 cm) in poi rispetto ad una settimana fa, con in evidenza anche i - 10 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 35 centimetri sopra la media del periodo". Infine: "Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 17,7 milioni di metri cubi e contiene il 71 per cento della sua capacità, ma con un volume superiore del 89,13 per cento rispetto ad un anno fa. Non aggiornati dall’Eipli i dati dell’invaso di Conza della Campania che restano quelli del 18 giugno scorso, quando risultavano in calo sull’8 giugno di circa 45mila metri cubi e con 44,6 milioni di metri cubi presentavano una scorta idrica superiore di oltre 7,7 milioni rispetto ad un anno fa". (Ren)