Napoli: Destra sociale e popolare, no appoggio candidatura Catello Maresca

- "Bocciamo, senza se e senza ma, la candidatura a sindaco, per la coalizione di centro destra del civico Catello Maresca ed invitiamo la coalizione che è maggioranza nel paese, come riportano gli ultimi sondaggi, ad abbandonare il suo fumoso progetto civico e rilanciare il grande progetto politico di Napoli capitale come dimostra questa loro nota, diffusa alla stampa, che pubblichiamo integralmente". Così in una nota Salvatore Monaco, Maurizio Esposito, Antonio Todaro, Maurizio Ruggiero, Carlo Lamura, Maurizio Bruno, Bruno Esposito, Giovanni Papa, Lello Candido, Antonio Pannico, Enzo Pecorella, Michele Bruno che hanno proseguito: "Il candidato a sindaco persona non coerente con quel patrimonio di battaglie e di visioni prospettiche se non addirittura contraddittoria fanno appello affinché nella sfida alla sinistra del disastro sociale, della catastrofe amministrativa, del pessimo funzionamento dei servizi, della invivibilità complessiva. si contrapponga un grande ed arioso progetto, con una guida coerente e sicura e non certo un banale qualunquismo civico di cosiddetto buongoverno”, privo di qualità e di spessore e di prospettiva, con persona inadeguata ed incoerente rispetto al orogetto stesso". Annunciata la presentazione di un documento. (Ren)