Vaccini: mancano scorte, Asl Napoli 2 da giovedì sospenderà prime dosi (2)

- Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato: "Ci spiace molto dover sospendere l'attività vaccinale per le prime dosi. Purtroppo, però, si tratta di una misura indispensabile per garantire il completamento del trattamento a quanti avevano aderito alla campagna nelle scorse settimane. Gli open day e le attività di promozione sul territorio stavano dando risultati soddisfacenti, ogni giorno circa 4500 persone si sono avvicinate ai nostri centri per sottoporsi a vaccinazione, mentre abbiamo in attesa oltre 10.000 persone che si erano prenotate mediante piattaforma". Dunque ha concluso: "Ci scusiamo con loro e coi nostri assistiti che avevano in programma di vaccinarsi nei prossimi giorni; voglio rassicurare tutti che, non appena avremo la disponibilità sufficiente di vaccini, riattiveremo gli open day e il sistema di prenotazione." (Ren)