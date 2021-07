Whirlpool: Spera (Ugl), bene Cig ora avviare nuovo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'incontro convocato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Il vice ministro Alessandra Todde ha riferito che l'azienda ha chiesto una settimana di tempo per valutare la possibilità di applicare le ulteriori tredici settimane di cassa integrazione. "Apprezziamo la scelta dell'azienda di prolungare il periodo di cassa integrazione previsto dall'ultimo decreto del governo: è importante che l'azienda ricorra alle ulteriori 13 settimane di cassa. Ci aspettiamo che da qui in avanti non proceda con atti unilaterali". Lo ha dichiarato il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, presente all'incontro insieme al coordinatore nazionale Whirlpool, Francesco Armandi, al segretario provinciale di Napoli, Ciro Esposito, e alle rsu: "Confidiamo che si possa aprire da oggi un nuovo percorso capace di portare ad un confronto utile a individuare soluzioni per i lavoratori di Napoli e di tutto il gruppo". (Ren)