Giustizia: Palamara, su nomina a procura Reggio Calabria cercammo di far desistere De Raho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo di Pignatone a Roma "si poneva il problema successione alla procura di Reggio Calabria" dove serviva una "linea di continuità sulla gestione del collaboratore Lo Giudice e della vicenda ospedali riuniti e il profilo migliore poteva essere quello di Prestipino" la cui scelta che avrebbe però "impattato su altri due nomi: Gratteri e Cafiero De Raho". Lo ha detto l'ex magistrato, Luca Palamara, nel corso dell'audizione presso la commissione parlamentare Antimafia. De Raho in particolare "era molto voluto da Unità per la Costituzione di Napoli" e "cercammo di convincere De Raho a desistere per lasciare il posto a Prestipino", ha reso noto. (Rin)