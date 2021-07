Sardegna: incontro Regione-Enel su piano investimenti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina nella sede di rappresentanza istituzionale della Regione Sardegna, Villa Devoto, l'incontro tra il presidente Christian Solinas e il direttore di Enel in Italia, Carlo Tamburi, nel corso del quale Enel ha ribadito il proprio impegno in Sardegna presentando un massiccio piano di investimenti da qui al 2030 incentrato sullo sviluppo della generazione elettrica da fonti rinnovabili che, insieme all'utilizzo di batterie e soluzioni per l'efficientamento e l'elettrificazione dei consumi, farebbe della Sardegna un'Isola verde, a emissioni nette pari a zero. Lo rende noto un comunicato della Regione Sardegna. La proposta è stata accolta positivamente da Solinas, che ha manifestato l'interesse della Regione per il progetto, vincolandolo però alla salvaguardia dell'ambiente e a un reale risparmio in bolletta per famiglie e imprese. "Riuscire a consolidare il profilo di un'Isola green in anticipo sugli obiettivi nazionali ed europei rappresenta un elemento di assoluto interesse sia per i sardi che ne trarrebbero benefici di carattere economico sul costo in bolletta e sia per una delle voci principali del Prodotto interno lordo sardo, il turismo", ha detto Solinas, evidenziando l'importanza di dotare il territorio di infrastrutture moderne ed efficienti, a cominciare da quelle elettriche, per rendere sempre più attrattiva la Sardegna, senza dimenticare la possibile riconversione delle centrali a carbone (di cui una di pertinenza Enel). Secondo Solinas, il fatto di poter diventare un'Isola totalmente green rappresenterebbe un elemento attrattivo al pari della blue zone, che grazie alle produzioni e al tenore di vita fa dell'Isola una terra longeva. (segue) (Rsc)