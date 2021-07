Salerno: Cisl, fare chiarezza su furto a Fisciano Sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furto alla Fisciano Sviluppo, la Fit Cisl Salerno al fianco dei lavoratori della società partecipata che si occupano della raccolta differenziata sul territorio. Il segretario provinciale Massimo Stanzione ha dichiarato: "Ci auguriamo che venga fatta chiarezza sull'episodio in tempi brevi con l'aiuto delle forze dell'ordine. Però ci teniamo ad evidenziare che questi atti oltre ai danni materiali ad una società fiore all'occhiello del settore ,creano agli operatori disagi con uno sforzo ulteriore al fine per garantire la continuità del servizio ai cittadini. Il raid al cantiere, in cui sono stati saccheggiati e danneggiati dei mezzi, avrebbe potuto comportare gravi disagi ma ancora una volta il senso di responsabilità dei lavoratori consentirà di uscire da una situazione difficile". Dunque ha iniziato: "Quindi un grazie al senso del dovere e di sacrificio dimostrato dai dipendenti e un complimento alla capacità organizzativa dimostrata dall'amministratore Andrea Pirone".(Ren)