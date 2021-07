Sardegna: Marmilla ufficialmente Covid-free, nessun contagio nei 18 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun contagio da Covid nei 18 comuni della Marmilla, territorio della Sardegna che è ufficialmente "Covid-free". Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca e Villanovaforru, i Comuni che fanno parte di quel territorio, respirano ma non abbassano la guardia, come ha puntualizzato il presidente dell'Unione dei Comuni, Marco Pisanu, che ha invitato la cittadinanza a rispettare anche durante il periodo estivo le norme di contenimento del virus, ovvero uso della mascherina anche all'aperto in caso di assembramento, igienizzarsi frequentemente le mani e distanziamento sociale. A fine aprile i positivi erano 43 e dopo un mese erano scesi a 3. (Rsc)