Covid: Zuccarelli (Ordine medici), non abbassare la guardia a Napoli, vaccinarsi tutti (2)

- Sui vaccini il presidente dell'Ordine dei medici ha sottolineato: "Dobbiamo andare incontro alle difficoltà delle persone che sono pigre o che non hanno abitudine a maneggiare un computer. Per queste si può fare un grande lavoro con le farmacie e i medici del territorio. Certo non ci ha avvantaggiato una comunicazione inadeguata sui vaccini, spesso contrapposta, ma passato questo periodo dobbiamo portare avanti un'opera di convincimento grazie al ruolo dei medici di famiglia". Sulla scuola Zuccarelli ha detto: "La prima cosa è vivere. Si deve tornare alla scuola in presenza. Per farlo dobbiamo avere un alto numero di vaccinati e sfruttare questi 50 giorni per vaccinare il più possibile. Dobbiamo mettere in condizione chi governa a non prendere decisioni drastiche". Infine l'appello per le vaccinazioni a tutti: "Mi rivolgo a chi non si vuole vaccinare perché ha paura degli effetti collaterali, ogni farmaco li ha, si deve sapere che i benefici sono superiori, è l'unica soluzione. A luglio e agosto 2020 abbiamo fatto errori pagati amaramente. Torniamo alla socializzazione ma non a contatti prolungati, soprattutto tra i giovani. Abbiamo due alleati: il clima e il vaccino. Continuiamo a vaccinarci senza abbassare la guardia". (Ren)