Piemonte: Gigafactory a Torino, depositato odg in Consiglio regionale

- E' stato depositato oggi dalla Lega, in Consiglio regionale del Piemonte, un ordine del giorno, a prima firma del capogruppo Alberto Preioni, a sostegno della candidatura di Torino quale sede della prossima Gigafactory di Stellantis. “Torino - spiegano i consiglieri regionali della Lega Sara Zambaia e Andrea Cerutti e l’assessore regionale Fabrizio Ricca -, grazie alla Fiat, ha segnato la storia del settore automobilistico non solo italiano. Ora, con il suo imponente bagaglio fatto di esperienza, tradizione, reti di forniture, produzione, assemblaggio e innovazione, è senza dubbio la candidata ideale per la produzione di batterie per automobili elettriche. Per spazi, competenze e maestranze, lo stabilimento di Mirafiori non può che essere il luogo più adatto per questo nuovo strategico investimento”. (segue) (Rpi)