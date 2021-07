Sardegna: incontro Regione-Enel su piano investimenti rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione è disposta a ragionare su un nuovo schema di sviluppo delle rinnovabili a partire dall'idroelettrico, che riteniamo preferibile, meno impattante rispetto all'eolico", ha aggiunto il presidente soffermandosi sul profilo regolatorio che una strategia e un piano di investimenti di quelle proporzioni comporterebbe, ferma restando la necessità di conciliare il piano energetico proposto da Enel con tutto ciò che è già stato fatto sul versante della transizione con il gas, a partire da un doveroso confronto con il ministero della Transizione Ecologica sulla via da seguire per evitare sprechi di risorse. Rispetto all'iter regolatorio, secondo Solinas è necessario trovare una corsia preferenziale che renda i provvedimenti efficienti, efficaci ed economici nei tempi: "Per dare gambe a un progetto di questo tipo sarebbe auspicabile una gestione commissariale", ha spiegato. "Andrebbe quindi individuato un commissario di governo, che in questo caso potrebbe anche essere il presidente della Regione, in maniera tale che su ogni domanda, istanza o provvedimento ci sia un potere di firma ben individuato in capo a un soggetto che si assume la responsabilità di chiudere le istruttorie nei tempi giusti. Questo darebbe speditezza decisiva a qualsiasi intervento", ha concluso Solinas. (Rsc)