Napoli: Tajani (FI), bene Maresca ma non rinunciamo a simbolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul voto per il Ddl Zan Tajani ha sottolineato: "Riteniamo che si debbano inasprire le pene contro persone che fanno violenza per motivi legati all'orientamento sessuale ma siamo contrari al fatto di rischiare l'introduzione del reato di opinione: il Ddl Zan deve essere corretto altrimenti non voteremo a favore". Poi sui fatti di Santa Maria Capua Vetere ha aggiunto: "Il carcere deve essere un luogo di riabilitazione. È inaccettabile ciò che è avvenuto a Santa Maria Capua Vetere ma non si possono criminalizzare tutte le forze dell'ordine che ogni giorno fanno il proprio dovere. Certo, bisogna fare in modo che i penitenziari siano meno affollati e riformare la giustizia per abbreviare i tempi del processo". (Ren)