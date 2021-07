Decreto Sostegni bis: Occhiuto, grazie a FI arriva risposta a tirocinanti Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Sostegni bis, "grazie all'estenuante lavoro di Forza Italia, arriverà finalmente un segnale di speranza e di prospettiva che migliaia di giovani in Calabria attendevano con ansia. Con il provvedimento verranno, infatti, stanziati 60 milioni di euro - 20 nel 2021 e 40 nel 2022 - che serviranno al dipartimento della Funzione pubblica per bandire procedure selettive dedicate ai tirocinanti dei ministeri della Giustizia, dei Beni culturali e dell'Istruzione". Lo annuncia in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Per raggiungere questo obiettivo, per settimane ho lavorato in maniera costante e sottotraccia, dialogando con funzionari, con ministri, con parlamentari di diversi partiti, con dirigenti sindacali, con membri della giunta regionale calabrese. L'importante per me era arrivare alla meta, ed esserci riuscito mi riempie di orgoglio", spiega. (segue) (Com)