Napoli: Laboccetta, Berlusconi parla con Maresca, finisce telenovela simboli

- “Berlusconi ha parlato con Maresca. A Napoli la telenovela dei simboli sembra risolta. La coalizione di centrodestra non ammaina le sue bandiere e sosterrà Catello Maresca. Auguriamoci che non vi siano altre sorprese, e soprattutto altre perdite di tempo. A Napoli la ripartenza sara' dura dopo i disastri delle gestioni De Magistris. Ma adesso bisogna tirar fuori nuove e grandi idee per ridisegnare la Capitale del Mediterraneo. Occorrono progetti concreti e proposte credibili per recuperare un rapporto con il vasto mondo astensionista. Con le chiacchiere non si vince, tanto meno si governa. Maresca si faccia avanti e spieghi alla Citta' il suo modello. E presenti la squadra. La partita sarà durissima ma va giocata con serietà e senza ulteriori ritardi. La campanella dell'ultimo giro ha suonato da tempo”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud. (Ren)