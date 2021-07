Turismo: Ingv, al via apertura estiva info point di Vulcano e Stromboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dal 10 luglio 2021 a Stromboli e Vulcano gli Info point dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riaprono le porte per accogliere i visitatori, turisti e non, in un percorso conoscitivo delle terre vulcaniche eoliane. Punto di riferimento da oltre vent'anni - si legge in una nota di Ingv - i due Info point, noti come Centro informativo Ingv di Stromboli e Centro Informativo Ingv "Marcello Carapezza" di Vulcano, sono centri di informazione scientifica realizzati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in collaborazione con il dipartimento nazionale della Protezione civile. Durante il periodo estivo, quando l'afflusso di turisti e residenti è maggiore, l'Ingv mette a disposizione dei visitatori delle isole team specializzati di ricercatori per illustrare il fascino del vulcanismo eoliano e i rischi ad esso connessi. Percorsi integrati, eventi vulcanici nella storia recente e i fenomeni naturali ad essi connessi saranno il fulcro del viaggio conoscitivo che porterà i visitatori alla scoperta dei due vulcani siciliani, suggestivi e bellissimi, che affiorano dalle acque del Mar Tirreno.