Mafie: Lamorgese, restituire a legalità bene confiscato è valore importante

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha visitato oggi il centro commerciale "Jumbo1" nel comune casertano di Trentola Ducenta. Il centro - si legge sul sito web del Viminale - sorge su una struttura di proprietà della società Cis Meridionale srl le cui quote sono state in parte confiscate definitivamente e in parte sequestrate ad esponenti di spicco del clan dei Casalesi. Oggi la struttura è diventata un modello di eccellenza della gestione aziendale da parte dello Stato di un bene confiscato alla camorra. Rappresenta, infatti, un importante polo di attrazione dell’agro aversano, del litorale domitio e dei territori di Napoli e di Caserta con una media di 5,5 milioni di visitatori all’anno. (segue) (Rin)