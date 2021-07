Decreto Sostegni bis: Occhiuto, grazie a FI arriva risposta a tirocinanti Calabria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondamentale - prosegue Occhiuto - è stato il prezioso contributo del collega Francesco Cannizzaro, che si è adoperato positivamente per rendere riammissibile l'emendamento presentato dal nostro gruppo, dopo che in una prima fase gli uffici della Camera lo avevano cancellato da quelli ammessi alla discussione. Così come decisivo è stato il lavoro degli uffici del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e di quelli del vice ministro dell'Economia, Laura Castelli. Domani potremo festeggiare un risultato del buon senso, dalla parte del lavoro e dalla parte del Sud. Un risultato condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che ringrazio pubblicamente per la sensibilità dimostrata". (Com)