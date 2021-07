Campania: Associazione Scuole aperte, illegittimo subordinare ripresa in presenza a vaccinazione minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le affermazioni del presidente continuano ad essere illegittime e gravi - sottolinea l'Associazione - perché il diritto all'istruzione in presenza è un diritto costituzionale che ogni istituzione deve garantire nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per combattere la diffusione del virus. Si ricorda che nei principali paesi europei si è deciso di non raccomandare la vaccinazione in fascia 12-18 anni, mentre in Campania la si vuole considerare addirittura una condizione necessaria per la frequenza scolastica, perpetrando un doppio dolo, scientifico e giuridico/etico. Preoccupa fortemente la scarsa considerazione da parte di chi si occupa di salute pubblica delle gravissime conseguenze che si stanno verificando nei ragazzi a causa di un eccessivo e non giustificato utilizzo prolungato della Dad. Si ricorda infine come l'Ue, con il Regolamento Ue 2021/953 (su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 - certificato Covid digitale dell'Ue - per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 211 del 15 giugno 2021) al 36° Considerando - in coerenza con quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio di d’Europa n.2361/2021 ai punti 7.3.2 e 7.5.2 - abbia disposto che vadano impedite discriminazioni dirette o indirette verso persone non vaccinate, per ragioni mediche, per gruppi esclusi da quelli per i quali il vaccino è raccomandato, come i bambini, perché non hanno potuto farlo o che scelgono di non essere vaccinate. E’ chiaramente scritto infine che 'il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati'. Chiediamo pertanto maggiore senso di responsabilità verso i ragazzi campani e continueremo a batterci affinché chi chiede di salvaguardare il sacrosanto diritto all’istruzione, senza ricatti e condizionamenti, non venga messo a tacere e denigrato con la falsa e facile etichettatura di no-vax", conclude l’Associazione Scuole aperte Campania. (Ren)