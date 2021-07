Napoli: Tajani (FI), bene Maresca ma non rinunciamo a simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna vaccinare ma non si deve fare troppa propaganda. De Luca si preoccupa di fare lo showman invece di governare. Dobbiamo vaccinare il maggior numero di persone evitando che la scuola diventi luogo di contagio, senza paura e affidandosi alla scienza". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo su Radio Crc Targato Italia. Tajani ha aggiunto: "Guardiamo di buon occhio Maresca e il suo progetto civico, può essere il candidato giusto ma, non possiamo rinunciare alla presenza della lista, magari inseriamo anche uno slogan per Maresca, noi a Napoli rappresentiamo un punto di riferimento per migliaia di cittadini. Siamo in contatto con Maresca e il nostro orientamento è a favore suo ma senza abbandonare il simbolo sulla scheda. Nessuno lo vuole imbrigliare o fare la tessera di partito ma la nostra presenza è fuori discussione". (segue) (Ren)