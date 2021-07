Agroalimentare: Coldiretti, ciliegia da 33 grammi, è record mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nuovo record del mondo con la raccolta in Italia di una ciliegia di 33 grammi. Lo rende noto in un comunicato la Coldiretti nel sottolineare che il pregiato frutto di stagione è stato prodotto nell'azienda di Pecetto in provincia di Torino di proprietà della famiglia Rosso presente nei mercati di Campagna amica. Il primato è stato raggiunto - spiega la Coldiretti - seguendo il regolamento del Guinness World Records nato a Dublino nel 1955 e ora con sede a Londra che attraverso i misuratori ufficiali italiani dell'Inrim, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica ha certificato la misura record di 33,0518 grammi con una bilancia precisa al decimillesimo di grammo. La ciliegia gigante appartiene alla varietà Carmen, a maturazione medio-precoce con pianta di vigore medio-elevato e portamento assurgente, che quest'anno ha garantito raccolti importanti di dimensioni davvero eccezionali. Il record è stato realizzato in una annata non particolarmente favorevole per uno dei frutti più amati dagli italiani, grandi e piccini. Il maltempo ha decimato la frutta italiana con la perdita di una ciliegia made in Italy su quattro ed una produzione nazionale complessiva attorno agli 80 milioni di chili, il 25 per cento in meno, secondo le stime della Coldiretti. (segue) (Com)