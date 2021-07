Agroalimentare: Coldiretti, ciliegia da 33 grammi, è record mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante questo l'Italia - continua la Coldiretti - è il principale produttore dell'Unione europea con quasi 30 mila ettari coltivati situati per il 62 per cento in Puglia, seguita da Campania, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio. Le ciliegie - continua la Coldiretti - grazie al loro sapore dolce e intenso, ottengono grande successo sia da parte degli adulti che dei bambini ma possiedono anche proprietà benefiche per l'organismo prima fra tutte quella antinvecchiamento poiché contengono moltissimi flavonoidi (polifenoli), sostanze antiossidanti che contrastano i radicali liberi, rallentano il processo di invecchiamento cellulare. I flavonoidi presenti, specialmente gli antociani, le rendono peraltro un ottimo rimedio antidolorifico, con effetto simile a quella dell'aspirina, ma senza gli effetti collaterali di questa. (segue) (Com)