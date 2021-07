Napoli: ministro Lamorgese a serata in ricordo di prefetto Falco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata del 9 luglio prossimo, presso il complesso monumentale di S. Lorenzo Maggiore, si svolgerà una giornata di studi organizzata dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con l’Anfaci, dedicata alla figura del prefetto Leopoldo Falco, prematuramente scomparso nell’anno 2019". Lo ha riferito la prefettura in una nota: "Nell’occasione sarà svolto un approfondimento sul percorso professionale e sul pensiero del Prefetto Leopoldo Falco, che ha avuto modo di sviluppare nel suo servizio e condividere in numerose pubblicazioni di ordine professionale e non, cui seguirà una breve discussione tra i relatori, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, il presidente dell’Anfaci, prefetto Ignazio Portelli, il segretario generale dell’Anfaci, Prefetto Laura Lega ed altri interlocutori qualificati. E’ stata invitata a concludere i lavori il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese".(Ren)