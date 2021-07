Covid: Zuccarelli (Ordine medici), non abbassare la guardia a Napoli, vaccinarsi tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio fare la Cassandra ma qualche numero bisogna darlo. Nel luglio 2020 i positivi erano 9, un anno dopo sono 107. I ricoverati erano 16, oggi 117. In terapia intensiva erano 0, quest'anno 19. Poi abbiamo avuto le file fuori agli ospedali a ottobre e novembre". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli Bruno Zuccarelli, intervenendo su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Quest'anno abbiamo il volano dei vaccini ma il mio appello è per quelle persone che non hanno fatto prima dose o non si sono vaccinati la seconda volta. Questo nemico deve essere abbattuto e servono atteggiamenti responsabili mentre vedo un 'liberi tutti' con persone che non usano nemmeno le mascherine. Pensiamo che il vaccino sia il taumaturgo che risolve tutto". Zuccarelli ha poi sottolineato: "Rischiamo nuove preoccupazioni nei prossimi mesi. In Inghilterra abbiamo visto che l'atteggiamento negativo ha portato a precauzioni più restrittive. Non bisogna abbassare la guardia". E ha precisato: "Le pandemie hanno un periodo di circa 3 anni. Nel secolo scorso per portare una malattia da un continente all'altro ci voleva un mese di navigazione mentre oggi bastano poche ore di volo. La variante si combatte con la doppia dose con i vaccini a disposizione, evitando l'ospedalizzazione perché, in caso di contagio si prende il virus in forma attenuata". (segue) (Ren)