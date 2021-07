Campania: De Luca, investiremo in comparti d'eccellenza come automotive e aerospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partita del Sud rimane aperta. E noi possiamo avere credibilità quando ci presentiamo come realtà in grado di competere e valorizzare lavoro ed efficienza. Abbiamo deciso di puntare su automotive e aerospaziale. Pochi sanno che abbiamo produzione usata da Nasa. Grande retroterra produttivo. Poi agroindustria, sistema moda. Dobbiamo implementare la ricerca scientifica, come sul cancro su cui abbiamo investito 140 mln di euro e sull’ossigeno e fonti rinnovabili". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)