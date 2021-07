Enti locali: Viminale avvia concorso per ulteriori 174 segretari comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dpcm del 21 giugno 2021, in attesa di registrazione della Corte dei Conti, ha autorizzato il ministero dell’Interno, dipartimento per gli Affari interni e territoriali ad avviare le procedure relative al corso-concorso per l’accesso in carriera per 174 segretari comunali, incrementando in tal modo il contingente di 171 segretari comunali già precedentemente autorizzato. Con il bando di concorso - si legge sul sito web del Viminale - si procederà, quindi, all’assunzione di entrambi i contingenti autorizzati, per un totale di 345 nuove iscrizioni all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, il 5 luglio terminano le prove orali del concorso per l’assunzione di 224 segretari comunali. Tali prove si sono svolte, per la prima volta per l’Amministrazione dell’Interno, con modalità telematiche per consentire, in un periodo di emergenza sanitaria, la conclusione del concorso con la massima celerità, in soli sei mesi, e garantire la sicurezza dei candidati. Gli ammessi al corso di formazione nella sessione ordinaria, inizieranno le prescritte attività didattiche, già programmate, nel prossimo mese di settembre. (segue) (Rin)