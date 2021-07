Campania: De Luca, Pnrr sia occasione per unire di nuovo l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Carlo Bonomi voglio dire che mi interessano solo le questioni dell’efficienza. Ma voglio dire che l’Italia ha perduto la sua ispirazione ideale e storico politica. In Germania, in vent’anni, hanno recuperato tutta l’arretratezza dell’Est ex comunista. E oggi la parte orientale ha livello analogo o superiore. Perché c’è stato il grande cancelliere Kohl che ha deciso che la Germania andava unificata, sulla base del rigore. Scelta ideale. Noi purtroppo abbiamo in Italia una classe dirigente che è quello che è. Veniamo da dieci anni di circo equestre". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area: "Ritroviamo in Italia questa grande ispirazione ideale. Guardiamo in senso di Patria e unità nazionale. Se ci riduciamo a un’area del Paese sviluppata, saremo una Baviera un po’ più grande ma non saremo un grande Paese alla guida d’Europa e del mondo. Vediamo se riusciamo a fare del Pnrr l’ultima occasione per ricostruire l’unità d’Italia".(Ren)