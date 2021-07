Campania: De Luca, Pnrr sia occasione per rilancio Paese non per ulteriore indebitamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano di rilancio nazionale. La vocazione al barocco è maledizione del nostro Paese. I Francesi lo chiamano piano di rilancio, noi Pnrr che è un nome impronunciabile, un vagone ferroviario non un acronimo. Dobbiamo stare attenti. Può essere occasione per rilanciare l’Italia o per ulteriore indebitamento del nostro Paese". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)