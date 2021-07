Campania: De Luca, da settembre screening oncologici di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo riprendere lavoro per screening oncologico e in modo particolare per la popolazione femminile. Riprenderemo a settembre, per superare i ritardi storici. Adesso dobbiamo prepararci a completare vaccinazione". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)