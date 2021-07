Mafie: Lamorgese, restituire a legalità bene confiscato è valore importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'occasione, la ministra ha inaugurato la mostra fotografica "Diego Armando Maradona - Il riscatto sociale attraverso lo sport", moderata da Marino Bartoletti, accompagnata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, dal prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, dal direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Bruno Corda e dall’amministratore unico del centro Salvatore Scarpa. "Ci troviamo in una struttura confiscata alla mafia e restituita alla legalità. Le mostre che vengono organizzate qui, anche a titolo gratuito, possono davvero far cogliere ancora di più ai cittadini il valore sociale di una struttura come questa", ha dichiarato la titolare del Viminale. (Rin)