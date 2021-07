Droga: sequestrati 22 kg di hashish e marijuana a Marano di Napoli, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia di finanza di Giugliano in Campania (Na) ha arrestato a Marano di Napoli tre spacciatori e posto sotto sequestro ventidue chilogrammi di stupefacenti, tra hashish e marijuana, e 11mila euro in contanti. La "merce" nascosta nella buca in un terreno vicino l'abitazione, oltre 10 kg di hashish, suddivisi in 90 panetti, e circa 12 kg di marijuana suddivisi in 29 buste cellofanate e 680 dosi. L'operazione è scattata quando le fiamme gialle hanno notato "uno strano via vai di persone" da un appartemento risultato, poi, luogo dello smercio della droga. (Ren)